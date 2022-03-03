Канада домагатиметься виключення Росії з Інтерполу

Канада виступає за припинення членства Росії в Інтерполі, заявив у четвер прем'єр-міністр Джастін Трюдо. Такий крок підтримують і інші країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Global News.

"Такий крок Канада та інші країни підтримують, оскільки вірять, що співпраця між правоохоронними органами залежить від колективної прихильності всесвітньої декларації прав людини і взаємної поваги між членами Інтерполу", - сказав Трюдо.