Британия приостановила сотрудничество с РФ по Арктике из-за ее вторжения в Украину

"В качестве ответных мер на российское вторжение на Украину Великобритания приостановила взаимодействие между правительствами, в том числе через нашу команду по науке и инновациям в Великобритании и их совместные исследовательские проекты. Таким образом, сотрудничество по вопросам Арктики на данный момент может происходить только в случае резкой необходимости, в дальнейшем эта политика подлежит пересмотру", - говорится в документе

В британском МИД также заявили, что Соединенное Королевство, имеющее прочные отношения почти со всеми арктическими государствами, несет ответственность за поддержку своих партнеров и союзников по сохранению стабильности и безопасности региона.

"Мы действуем в регионе на протяжении многих лет. Нам нужно быть готовым защитить и при необходимости отстоять свои права в борьбе с теми, кто желает бросить вызов международному порядку и свободе навигации или угрожает стабильности региона другими способами. Как один из основателей НАТО Великобритания готова защитить своих арктических союзников и ответить на агрессию, если возникнет такая необходимость", - отмечается в документе.

Великобритания допускает возобновление контактов при завершении войны против Украины.