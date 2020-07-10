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Австралія призупинила екстрадицію до Гонконг

Австралія, П'ятниця 10 липня 2020 07:09
Австралія призупинила екстрадицію до Гонконг
Фото: прапор Австралії (wikimedia.org)
Автор: Надія Собенко

Жителі Гонконгу, які знаходяться в Австралії, робочої або навчальної візі, зможуть продовжити її

Австралія оголосила про припинення дії договору про екстрадицію з Гонконгом. Причиною стало прийняття владою Китаю закону про захист національної безпеки цього регіону.

Про це заявив прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон, повідомляє Sydney Morning Herald.

"Ми не виключаємо широкого тлумачення закону про забезпечення національної безпеки в Гонконзі, що може призвести до затримання на його території австралійських громадян. Це викликає у нас серйозне занепокоєння. Тому в цих умовах Австралія припиняє дію угоди з Гонконгом про экстрадиии", - заявив він.

Крім того, Моррісон повідомив, що жителі Гонконгу, які зараз знаходяться в Австралії, робочої або навчальної візі, зможуть продовжити її на термін до 5 років з можливістю подальшого отримання виду на проживання.

Нагадаємо, Китай прийняв закон про нацбезпеки Гонконгу, який фактично позбавляє міста статусу автономії і суттєво посилює покарання за дії, які загрожують нацбезпеці.

Голова КНР Сі Цзіньпін підписав указ про набуття чинності з 30 червня закону про захист національної безпеки Гонконгу.

Сенат США прийняв закон, який передбачає накладення санкцій на окремі особи та компанії Китаю, підтримують обмеження автономії Гонконгу.

відповідь Китай пригрозив США "жорсткими контрзаходами" на тиск з-за Гонконгу.

Як відомо, Гонконг - окремий адміністративний регіон у складі Китаю. Великобританія передала протекторат над Гонконгом Китаю в 1997 році. Відповідно до спільної китайсько-британської декларації та основного закону Гонконгу, території надана широка автономія до 2047 року за формулою "одна країна, дві системи". Вона гарантує свободи, якими не користуються в Китаї. Яким чином буде управлятися колишня британська колонія після 2047 року, поки невідомо.

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