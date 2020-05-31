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Британія готує заходи через обмеження автономії Гонконгу

Новини » Політика     31.05.2020 - 15:49
Британія готує заходи через обмеження автономії Гонконгу
Фото: Домінік Рааб (flickr.com / cpsthinktank)

Британія має намір захистити жителів Гонконгу

Британія готує заходи у відповідь на застосування Китаєм закону про національну безпеку Гонконгу, який суттєво обмежує автономію цього регіону. Лондон планує видавати жителям Гонконгу спеціальний паспорт.

Про це повідомив британський міністр закордонних справ Домінік Рааб, передає Reuters.

Так, Лондон планує використати можливість розширення візових прав жителів Гонконгу, які володіють спеціальним паспортом BN(O), який дає право переїхати без додаткових дозволів у Британію. Однак за новими правилами власник паспорта не може отримати роботу або постійне проживання у Британії.

Зазначимо, зараз такими британськими паспортами володіють близько 300 тисяч жителів Гонконгу, а отримати його можуть ще 2,9 мільйона громадян, які народилися до липня 1997 року, тобто в ті часи коли Гонконг був колонією Британії.

Таку реакцію Лондона викликав ухвалений напередодні китайським парламентом закон про нацбезпеку Гонконгу, який дозволяє Китаю створити в регіоні власні спецслужби та заборонити проведення антиурядових акцій протесту.

Після схвалення Китаєм закону про нацбезпеку американський президент Дональд Трамп анонсував санкції проти китайських чиновників та звинуватив Пекін в порушенні міжнародних зобов'язань.

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Автор: Дмитро Левицький

Теги Новини України ВеликобританияКитайЛондонГонконг
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