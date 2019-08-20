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Туск відмовив Джонсону в зміну угоди по Brexit

Новини » В світі    20.08.2019 - 18:59
Туск відмовив Джонсону в зміну угоди по Brexit
Фото: Дональд Туск (European Union 2017 - Europian Parlament)

В Європейському союзі бояться виникнення "жорсткої" кордону

Президент Європейської ради Дональд Туск відмовив прем'єр-міністру Великобританії Борису Джонсону щодо змін умов Brexit. Про це повідомляє Deutsche Welle.

Повідомляється, що Туск став на захист пункту про збереження режиму вільної торгівлі між Ірландією і Північною Ірландією, який є в нинішній угоді про вихід Сполученого Королівства зі складу ЄС.

На думку голови Європейської ради, положення про так званий запасний варіант "бэкстоп", який Джонсон запропонував викреслити, є гарантією того, що на острові не виникне жорстка межа.

"Ті, хто проти підтримки і не пропонують реалістичні альтернативи, фактично підтримують відновлення межі. Навіть якщо вони цього не визнають", - заявив Туск.

Нагадаємо, Джонсон звернувся до Європейського союзу з пропозицією змінити механізм щодо недопущення появи фізичної кордону між Північною Ірландією (входить до складу Великобританії) і Ірландією (член ЄС) після Brexit ("бэкстоп"). Цей механізм передбачає, що Північна Ірландія продовжить перебувати в Митному союзі ЄС і на єдиному європейському ринку до тих пір, поки сторони не прийдуть до угоди про кордон.

Також повідомлялося, що в разі "жорсткого" Brexit в Британії можуть виникнути перебої з продовольством. Зокрема, можуть виникнути проблеми з нестачею продуктів харчування, медикаментів і палива.

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