У разі "жорсткого" Brexit у Британії можуть виникнути перебої з продовольством

Фото: Brexit (Max Pixel)

Оприлюднено секретні документи британського уряду

Велика Британія у разі виходу з Європейського союзу (Brexit) без угоди з Брюсселем може зіткнутися з браком продуктів харчування, медикаментів та пального. Про це йдеться в секретних урядових документах, під назвою "Операція Yellowhammer", передає РБК-Україна з посиланням на The Sunday Times.

Згідно з документами, які опинилися в розпорядженні видання, при сценарії жорсткого Brexit існує ризик виникнення критичної ситуації в портах і суворого кордону з Ірландією, а також зростання видатків на соціальне забезпечення.

Укладачі документів побоюються, що розпалювання ситуації на кордоні з Ірландією може призвести до масових протестів, що своєю чергою може призвести до блокування доріг, а затримки на кордоні можуть торкнутися питання строків поставок палива, що потенційно призведе до збоїв у забезпеченні Лондона і південного сходу Британії.

Також припускаеться, що до 85% вантажних транспортних засобів можуть зіткнутися з затримкою в кілька днів під час проходження французької митниці.

За попередніми підрахунками, суттєві перебої в роботі портів можуть тривати до трьох місяців, перш ніж потік трафіку покращиться.

Крім цього британський уряд вважає, що мита на імпорт бензину можуть призвести до закриття двох нафтопереробних підприємств, втрати роботи 2 тис. осіб і страйками.

Також за затримки на пропускних пунктах можуть виникнути проблеми з появою на прилавках свіжих продуктів, внаслідок чого на них зростуть ціни, що, в свою чергу, торкнеться сфери соцзабезпечення, дрібних і великих постачальників. Перші будуть відчувати наслідки Brexit близько двох-трьох місяців, другі - до півроку.

Нагадаємо, згідно з опитуванням, тільки 34% громадян Великої Британії підтримують перспективу Brexit без укладення угоди з Брюсселем, майже половина респондентів (49%) вважають, що якщо прем'єр-міністру Великої Британії Борису Джонсону не вдасться укласти нову угоду, то йому краще відкласти Brexit або організувати новий референдум.