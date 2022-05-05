ru ua
Чт, 05 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Британія ввела санкції проти найбільшого виробника сталі в РФ

Новость на русском →
Четвер 05 травня 2022 21:35
Британія ввела санкції проти найбільшого виробника сталі в РФ Британія ввела санкції проти найбільшого виробника сталі в РФ (УНІАН)
Автор: Тетяна Самарук

Велика Британія запровадила санкції проти міжнародної гірничо-металургійної корпорації Evraz, власниками якої є росіяни. Повідомляється, що співвласником є російський олігарх Роман Абрамович.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт британського уряду.

Зокрема, металургійна і гірничовидобувна компанія працює в галузях, що мають стратегічне значення для уряду Росії.

Evraz plc виробляє 28% всіх залізничних коліс і 97% залізничних колій у Росії. Зазначається, що це має дуже велике значення, адже Росія використовує саме залізницю для переміщення ключових військових постачань і військ на лінію фронту в Україні.

Британський уряд повідомляє, що відповідні санкції ще більше підірвуть фінансові резерви Путіна та економіку і підтримають подальший спротив України.

"Поряд з існуючими заходами, ця дія ще більше стримуватиме компанії, що працюють у стратегічних секторах Росії. Сьогоднішнє заморожування активів означає, що жоден громадянин або компанія Великої Британії не можуть вести з ними бізнес", - йдеться в заяві уряду.

Загалом після вторгнення Росії в Україну Британія наклала санкції на понад 1000 осіб і понад 100 компаній з РФ.

Раніше ми повідомляли, що Британія ввела нові санкції проти Росії.

Також ми писали, що Байден заявив, що США "відкриті для додаткових санкцій" проти Росії.

Всі оперативні і тільки перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Великобританія Санкції проти Росії
NEWS
"Потрібен швидкий крок": Зеленський закликав негайно надати Україні статус кандидата в ЄС
"Потрібен швидкий крок": Зеленський закликав негайно надати Україні статус кандидата в ЄС
DAILY
Війна, мобілізація та ескалація. Чого чекати від Путіна на 9 травня
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Війна, мобілізація та ескалація. Чого чекати від Путіна на 9 травня