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Британия полностью прекратила импорт сжиженного газа из России

Фото: Британия полностью прекратила импорт сжиженного газа из России (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Великобритания полностью остановила импорт сжиженного природного газа из России начиная с сегодняшнего дня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство иностранных дел Великобритании в Twitter.

"Сегодня Великобритания полностью прекратила импорт российского сжиженного природного газа. Мы отрезаем Путина (президента РФ Владимира Путина - ред.) от финансирования его незаконной войны", - сказано в сообщении ведомства.

Также в МИД отметили, что Британия продолжает помогать другим странам по всему миру уменьшить зависимость от российского газа.

Напомним, ранее стало известно, что Молдова будет судиться с российским "Газпромом" за создание энергетического кризиса в стране.

Также мы писали, что Болгария не продлила контракт на поставки газа из России на 2023 год.

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