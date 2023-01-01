Британия полностью прекратила импорт сжиженного газа из России

Великобритания полностью остановила импорт сжиженного природного газа из России начиная с сегодняшнего дня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство иностранных дел Великобритании в Twitter .

Также в МИД отметили, что Британия продолжает помогать другим странам по всему миру уменьшить зависимость от российского газа.

"Сегодня Великобритания полностью прекратила импорт российского сжиженного природного газа. Мы отрезаем Путина (президента РФ Владимира Путина - ред.) от финансирования его незаконной войны", - сказано в сообщении ведомства.

Напомним, ранее стало известно, что Молдова будет судиться с российским "Газпромом" за создание энергетического кризиса в стране.

Также мы писали, что Болгария не продлила контракт на поставки газа из России на 2023 год.

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