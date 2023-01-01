UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Британія повністю припинила імпорт скрапленого газу з Росії

Фото: Британія повністю припинила імпорт зрідженого газу з Росії (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Велика Британія повністю зупинила імпорт зрідженого газу з Росії починаючи з сьогоднішнього дня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство закордонних справ Великобританії у Twitter.

"Сьогодні Велика Британія повністю припинила імпорт російського зрідженого природного газу. Ми відрізаємо Путіна (президента РФ Володимира Путіна - ред.) від фінансування його незаконної війни", - сказано у повідомленні відомства.

Також у МЗС зазначили, що Британія продовжує допомагати іншим країнам у всьому світі зменшити залежність від російського газу.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Молдова позивається до російського "Газпрому" за створення енергетичної кризи в країні.

Також ми писали, що Болгарія не продовжила контракт на постачання газу з Росії на 2023 рік.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяВеликобританіяГазВійна Росії проти України