Британия возвращает стратегии "Холодной войны": страну готовят к масштабному конфликту

Суть новой стратегии

По словам Найтона, обновленная версия так называемой "Правительственной военной книги" будет базироваться на уроках Холодной войны, но с учетом современного контекста, инфраструктуры и состояния общества.

План предусматривает готовность не только армии, но и гражданского сектора к масштабным конфликтам.

Особое внимание уделят устойчивости критической инфраструктуры - электростанций и водоснабжения. Их должны модернизировать с расчетом на возможные действия противника в условиях войны, а не только для защиты от стихийных бедствий или гибридных угроз.

Готовность к противодействию РФ

Начальник штаба обороны также подчеркнул готовность Британии к решительным действиям против "теневого флота" России. Он отметил, что сама информация о намерениях Лондона атаковать подсанкционные танкеры уже заставляет Москву менять маршруты.

"Мы должны готовиться к масштабным конфликтам. Это требует от нас самообразования и помощи населению в понимании этих угроз, а также того, что они могут сделать для поддержки нации", - подчеркнул сэр Ричард Найтон.

Также главнокомандующий добавил, что Министерство обороны ожидает более быстрого выделения средств от казначейства для реализации 10-летнего инвестиционного плана.

"Я хочу иметь план инвестиций в оборону, который будет должным образом профинансирован и обеспечит нам то, чего мы хотим", - подчеркнул Найтон