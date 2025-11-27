RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

Британия "поставила на паузу" санкции против зарубежных активов "Лукойла"

Фото: Британия отсрочила введение санкций в отношении российской компании (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Британское правительство отложило введение санкций против российского нефтяного гиганта "Лукойл". Оно разрешило осуществлять операции с международным подразделением компании до конца февраля 2026 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз министерства финансов Британии.

Генеральная лицензия в отношении международных активов российского нефтяного гиганта будет действовать с 27 ноября 2025 года по 26 февраля 2026 года. Отложенные санкции должны были ввести завтра, 28 ноября.

"Лицензия позволяет продолжать деловые операции с компаниями Lukoil International", - говорится в пресс-релизе министерства.

В течение этого времени "Лукойл" и ее дочерние компании смогут осуществлять и принимать платежи в рамках как действующих, так и вновь заключенных соглашений.

 

Санкции США против "Лукойла"

Напомним, недавно Соединенные Штаты ударили санкциями по двум российским нефтяным компаниям "Лукойл" и "Роснефть". На этом фоне несколько европейских стран, в которых есть НПЗ "Лукойла", начали искать решения, чтобы не допустить остановки работы заводов.

В частности, парламент Болгарии разрешил правительству назначить нового руководителя НПЗ. Завод могут национализировать, а затем продать новым владельцам. В то же время Румыния хочет получить от США отсрочку действий санкций.

Кроме того, компания "Лукойл" сообщила о "форс-мажоре" на гигантском нефтяном месторождении West Qurna-2 в Ираке, и остановила его работу.

Также сообщалось, что молдавские чиновники обсуждают с "Лукойлом" возможность покупки объектов компании в аэропорту Кишинева. В частности, "Лукойлу" предложили продать инфраструктуру в аэропорту, в частности склад авиационного топлива.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияВеликобританияЛУКОЙЛ-Украина