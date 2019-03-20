Британія попросила ЄС відстрочити Brexit до 30 червня

Великобританія направила ЄС офіційний запит про відстрочення виходу країни зі спільноти (Brexit) до 30 червня. Про це заявила прем'єр-міністр королівства Тереза Мей, повідомляє Sky News.

Голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер повідомив, що ЄС отримав запит Великобританії про перенесення Brexit, спочатку запланованого на 29 березня

"Сьогодні я написала чолі Євроради Дональду Туску, поінформувавши його про те, що Великобританія просить відстрочки Brexit до 30 червня", - сказала глава уряду.

У листі вона також заявила про намір висунути нові пропозиції щодо захисту внутрішнього ринку Британії у світлі Brexit.

Нагадаємо, Палата громад британського парламенту на наступному тижні отримає можливість обговорити ситуацію c Brexit.

Відзначимо, минулого тижня парламент Великобританії проголосував за перенесення Brexit на більш пізній термін. Вихід Британії з ЄС, ймовірно, буде відкладено як мінімум до 30 червня, якщо Мей переконає депутатів у необхідності підтримати досягнуту з Брюсселем угоду.

РБК-Україна писало, що Терезі Мей поставили ультиматум щодо виходу Великобританії з Євросоюзу, який призведе до її відставки.