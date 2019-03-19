ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Календар виборів
Результати опитувань по регіонах України
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Мей проситиме ЄС відтермінувати Brexіt до 30 червня, - BBC

Новини » Політика    19.03.2019 - 17:32
Мей проситиме ЄС відтермінувати Brexіt до 30 червня, - BBC
Фото: Тереза Мей (flickr.com/number10gov)

Відстрочка потрібна Британії для схвалення необхідного законодавства для виходу з Євросоюзу

Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей проситиме ЄС перенести дату виходу країни з блоку (Brexit) з 29 березня на 30 червня. Про це повідомляє BBC з посиланням на джерела в британському уряді.

На думку Мей, відстрочка потрібна Британії для схвалення необхідного законодавства для виходу з Євросоюзу.

"Тереза Мей напише листа ЄС з проханням відтермінувати Brexit до 30 червня з можливістю подальшого пролонгування", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Рада країн Європейського союзу затвердила екстрені заходи на випадок виходу Британії з ЄС без угоди за так званим "жорстким сценарієм". Тимчасові заходи прийняті для обмеження серйозного збитку в певних секторах.

Відзначимо, що Британія має покинути Євросоюз 29 березня, однак минулого тижня парламент прийняв резолюцію, за якою Brexit може бути перенесено на 30 червня, якщо до 20 березня палата громад затвердить текст пропонованої Мей угоди про вихід з ЄС.

У парламенті Британії виключили третє голосування за Brexit Нескінченний Brexit: чому Великобританія ніяк не вийде з Євросоюзу
Новини України BrexitТереза Мэй
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся