ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Парламент Британії вирішив відкласти Brexit

Новини » Політика    14.03.2019 - 21:23
Парламент Британії вирішив відкласти Brexit
Ілюстративне фото (independent.co.uk)

Під час голосування в Палаті громад 412 депутатів виступили за відстрочку Brexit

Парламент Великобританії проголосував за пропозицію уряду про перенесення дати виходу з Євросоюзу - Brexit - на більш пізній термін. Про це повідомляє Reuters.

За виступили 412 депутатів, 202 - проти. Газета The Telegraph писала, що Brexit, ймовірно, буде відкладено як мінімум до 30 червня, якщо прем'єр-міністру Терези Мей все ж таки вдасться переконати депутатів Палати громад у необхідності підтримати наступного тижня досягнутої з Брюсселем угоду про співпрацю.

РБК-Україна писало, що прем'єр-міністр Британії Тереза Мей до цього заявляла, що у разі відхилення парламентом її варіанту угоди про Brexit вихід Британії з Євросоюзу може ніколи не відбутися. Як відомо, Палата громад Британії 12 березня не підтримала новий варіант угоди по Brexit.

Додамо, 7 березня Європейський союз дав Британії всього 48 годин, щоб подати пропозицію щодо виходу з глухого кута Brexit. Таке обмеження Євросоюз вирішив встановити після провалу переговорів з Британією.

Раніше повідомлялося, що Великобританія запропонувала Європейському союзу в разі відсутності угоди виходу Британії з ЄС (Brexit) оформити тему гарантій прав європейських громадян, що проживають в країні, і британців, які живуть на території ЄС, у вигляді окремої угоди.

Парламент Британії відхилив поправку про відстрочку Brexit Вихід Британії з ЄС можуть перенести на рік, - Reuters
Новини України ВеликобританияBrexit
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся