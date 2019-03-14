Парламент Британії вирішив відкласти Brexit

Ілюстративне фото (independent.co.uk)

Під час голосування в Палаті громад 412 депутатів виступили за відстрочку Brexit

Парламент Великобританії проголосував за пропозицію уряду про перенесення дати виходу з Євросоюзу - Brexit - на більш пізній термін. Про це повідомляє Reuters.

За виступили 412 депутатів, 202 - проти. Газета The Telegraph писала, що Brexit, ймовірно, буде відкладено як мінімум до 30 червня, якщо прем'єр-міністру Терези Мей все ж таки вдасться переконати депутатів Палати громад у необхідності підтримати наступного тижня досягнутої з Брюсселем угоду про співпрацю.

РБК-Україна писало, що прем'єр-міністр Британії Тереза Мей до цього заявляла, що у разі відхилення парламентом її варіанту угоди про Brexit вихід Британії з Євросоюзу може ніколи не відбутися. Як відомо, Палата громад Британії 12 березня не підтримала новий варіант угоди по Brexit.

Додамо, 7 березня Європейський союз дав Британії всього 48 годин, щоб подати пропозицію щодо виходу з глухого кута Brexit. Таке обмеження Євросоюз вирішив встановити після провалу переговорів з Британією.

Раніше повідомлялося, що Великобританія запропонувала Європейському союзу в разі відсутності угоди виходу Британії з ЄС (Brexit) оформити тему гарантій прав європейських громадян, що проживають в країні, і британців, які живуть на території ЄС, у вигляді окремої угоди.