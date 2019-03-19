Палата громад наступного тижня обговорить ситуацію з Brexit

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Тереза Мей буде попросить ЄС перенести дату виходу країни з блоку з 29 березня на 30 червня

Палата громад британського парламенту наступного тижня отримає можливість обговорити ситуацію з Brexit. Про це заявив офіційний представник прем'єр-міністра Великобританії Терези Мей, повідомляє Sky News.

Раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей попросить ЄС перенести дату виходу країни з блоку з 29 березня на 30 червня.

"У британських парламентаріїв з понеділка буде можливість проводити в парламенті дебати з питання про способи вийти з глухого кута, що стосується Brexit, заявив представник прем'єр-міністра Терези Мей", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, минулого тижня парламент Великобританії проголосував за перенесення Brexit на більш пізній термін. Вихід Британії з ЄС, ймовірно, буде відкладено як мінімум до 30 червня, якщо Мей переконає депутатів у необхідності підтримати досягнуту з Брюсселем угоду.

Після цього, британському прем'єру Терезі Мей поставили ультиматум щодо виходу Великобританії з Євросоюзу, який призведе до її відставки.