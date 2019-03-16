Мей поставили ультиматум щодо Brexit, - Daily Telegraph

Фото: Терези Мей поставили ультиматум з-за Brexit (Kirsty Wigglesworth - WPA Pool/Getty Images)

Угоду щодо Brexit можуть підтримати, якщо Мей піде у відставку

Британському прем'єру Терезі Мей поставили ультиматум щодо Brexit (вихід Великобританії з Євросоюзу), який призведе до її відставки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію The Daily Telegraph.

За даними джерел видання, політичне майбутнє Мей перебуває під загрозою після провальних голосувань у британському парламенті пщодо угоди про Brexit. У той же час консерватори можуть підтримати угоду з ЄС, якщо вона достроково піде у відставку. Передбачається, що Мей має покинути пост в травні-липні, щоб наступник міг розпочати нову фазу переговорів, якщо Brexit буде відкладено.

Нагадаємо, цього тижня парламент Великобританії проголосував за перенесення Brexit на більш пізній термін. Вихід Британії з ЄС, ймовірно, буде відкладено як мінімум до 30 червня, якщо Мей переконає депутатів у необхідності підтримати досягнуту з Брюсселем угоду.

Голова Європейської ради Дональд Туск закликав лідерів країн ЄС підготуватися до перенесення Brexit. За даними Reuters, терміни виходу Британії можуть перенести на рік. Зазначимо, офіційно Brexit заплановано на 29 березня.