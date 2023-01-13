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Британия показала подготовку новых украинских новобранцев к боям на передовой

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Пятница 13 января 2023 21:35
Британия показала подготовку новых украинских новобранцев к боям на передовой Фото: Британия показала подготовку новых украинских новобранцев к боям на передовой (twitter.com/DefenceHQ)
Автор: Валерия Полищук

Министерство обороны Великобритании обнародовало фото, на которых украинские новобранцы проходят подготовку к боям на передовой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Минобороны Британии в Twitter.

"Украинские новобранцы приняли участие в программе обучения под руководством Великобритании в заснеженной Северной Англии, чтобы подготовить их к бою на передовой", - говорится в сообщении.

Фото: Британия показала подготовку новых украинских новобранцев к боям на передовой (twitter.com/DefenceHQ)

Напомним, 4 декабря стало известно, что в Британии закончилась последняя серия учений украинских военных.

С 2023 года в Британии военному делу по стандартам НАТО будут учиться еще 19 200 украинских военных.

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