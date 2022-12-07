Британская разведка объяснила рытье бесполезных окопов в Белгородской области

Создание оборонительных сооружений в глубине Белгородской области объясняется недостатками системы принятия решений в РФ, а также желанием чиновников делать политически целесообразные выводы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter .

Как отмечается в сводке, недавно Россия начала расширять оборонительные позиции вдоль своей международной границы с Украиной и в глубине Белгородской области. А 6 декабря 2022 года губернатор Белгорода объявил о создании местных "отрядов самообороны".

Сообщения о рытье траншей в Белгороде поступают как минимум с апреля 2022 года, но новые конструкции, вероятно, представляют собой более сложные системы, предназначенные для отражения механизированного нападения.

По данным британской разведки, существует реальная возможность того, что российские власти продвигают оборонительные приготовления на международно признанной территории России для разжигания патриотических чувств.

"Однако это, вероятно, иллюстрирует искреннюю (но ложную) веру некоторых лиц, принимающих решения в России, в то, что существует реальная угроза вторжения украинских сил", - говорится в сообщении.

Кроме того, в Минобороны Британии считают, что недостаток стратегической оценки - одна из критических слабых сторон центральной российской правительственной архитектуры: о чем свидетельствует первоначальное решение России вторгнуться в Украину.

"Беспристрастный официальный анализ почти наверняка часто нивелируется тенденцией к групповому мышлению и политически целесообразным выводам", - добавили в Минобороны.