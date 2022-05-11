Британія підписала взаємні гарантії безпеки зі Швецією та Фінляндією
Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон підписав взаємні гарантії безпеки зі Швецією. Аналогічну декларацію він підпише сьогодні з Фінляндією.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
Швеція та Фінляндія наразі перебувають за межами НАТО, але обидві збираються подати заявку на вступ. Також вони вже є членами Об’єднаних експедиційних сил, вільного військового альянсу, створеного Великобританією, в якому домінують країни Північної Європи та Балтії.
"Декларації призведуть до крокових змін у співробітництві в галузі оборони та безпеки між Великобританією та кожною країною. Посилення обміну розвідувальними даними, прискорення спільних військових тренувань, навчань і розгортань, а також посилення безпеки в усіх трьох країнах і Північній Європі", - повідомляє видання.
Окрім того, Великобританія буде працювати зі Швецією та Фінляндією для вирішення нових геополітичних викликів, таких як кіберзагрози.
"Ми непохитні та однозначні в нашій підтримці як Швеції, так і Фінляндії, і підписання цих декларацій безпеки є символом вічної впевненості між нашими народами. Це довгострокова відданість зміцненню військових зв’язків і глобальної стабільності", - сказав Джонсон.
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