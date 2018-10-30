ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

Столтенберг назвав нинішню безпекову ситуацію дуже непередбачуваною

Новини » Політика    30.10.2018 - 14:59
Фото: Єнс Столтенберг (nato.int)
Фото: Єнс Столтенберг (nato.int)

Зараз є виклик більшого використання гібридних тактик, кібератак, втручань у чужі політичні процеси

Нинішні найбільші військові навчання НАТО Trident Juncture-18 мають на меті попередити потенційного агресора у готовності оборонятися, але це не навчання епохи холодної війни. Про це заявив голова Північноатлантичного союзу Єнс Столтенберг, передає РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

За його словами, між тим, що відбувається зараз та часами холодної війни є велика різниця.

"Тоді було два військові блоки - "Варшавський договір" і НАТО. Було сотні тисяч військ, готових до дій, вздовж східних та західних кордонів Європи. На континенті було десятки тисяч ядерних озброєнь. Зараз ми маємо іншу ситуацію", - додавы Столтенберг і пояснив, що сьогоднішня ситуація "значно непередбачуваніша".

"Наразі складно спрогнозувати, що може трапитися, і ми маємо менше домовленостей щодо того, якими, власне, є правила гри. Нині також є виклик більшого використання гібридних тактик, кібератак, втручань у чужі політичні процеси та, звичайно, ризик терористичних атак. Тож, безпекова ситуація нині дуже відмінна від часів холодної війни, і НАТО мусить адаптуватися, аби на це реагувати", - додав Столтенберг.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг визнав вплив "російської загрози" на військові навчання Північноатлантичного альянсу.

Столтенберг закликав РФ виконувати ракетний договір із США Росія планує ракетні випробування біля Норвегії на тлі навчань НАТО
Новини України НАТОРосійська ФедераціяЄнс Столтенбергбезопасность
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся