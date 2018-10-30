Столтенберг назвав нинішню безпекову ситуацію дуже непередбачуваною

Фото: Єнс Столтенберг (nato.int)

Зараз є виклик більшого використання гібридних тактик, кібератак, втручань у чужі політичні процеси

Нинішні найбільші військові навчання НАТО Trident Juncture-18 мають на меті попередити потенційного агресора у готовності оборонятися, але це не навчання епохи холодної війни. Про це заявив голова Північноатлантичного союзу Єнс Столтенберг, передає РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

За його словами, між тим, що відбувається зараз та часами холодної війни є велика різниця.

"Тоді було два військові блоки - "Варшавський договір" і НАТО. Було сотні тисяч військ, готових до дій, вздовж східних та західних кордонів Європи. На континенті було десятки тисяч ядерних озброєнь. Зараз ми маємо іншу ситуацію", - додавы Столтенберг і пояснив, що сьогоднішня ситуація "значно непередбачуваніша".

"Наразі складно спрогнозувати, що може трапитися, і ми маємо менше домовленостей щодо того, якими, власне, є правила гри. Нині також є виклик більшого використання гібридних тактик, кібератак, втручань у чужі політичні процеси та, звичайно, ризик терористичних атак. Тож, безпекова ситуація нині дуже відмінна від часів холодної війни, і НАТО мусить адаптуватися, аби на це реагувати", - додав Столтенберг.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг визнав вплив "російської загрози" на військові навчання Північноатлантичного альянсу.