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Британия не поддержит референдум о независимости Шотландии

Новости » В мире     19.12.2019 - 16:05
Британия не поддержит референдум о независимости Шотландии
Фото: марш за независимость Шотландии (twitter.com/ScotNational/)

Джонсон планирует объединить все части королевства после Brexit

Правительство Великобритании не будет поддерживать проведение референдума о независимости Шотландии. Об это говорится в заявлении министра Великобритании по делам Шотландии Алистера Джека на сайте британского правительства.

По словам Джека, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон планирует после выхода из Евросоюза (Brexit) 31 января укрепить отношения между всеми регионами Соединенного Королевства.

"Людям в Шотландии надоели постоянные политические споры и расточительные дебаты. Вот почему мы не будем поддерживать планы первого министра (Никола Стерджен - ред.) по проведению еще одного нежелательного референдума о разлуке", - заявил Джек.

Напомним, ранее первый министр Шотландии Никола Стерджен заявила, что до 25 декабря обратится к британскому правительству с требованием дать разрешение на проведение референдума о независимости Шотландии.

Также по ее словам, Лондон не сможет удерживать Эдинбург в составе Соединенного Королевства против его воли. Стерджен заявила, что референдум состоится, несмотря на возражения премьер-министра Бориса Джонсона.

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