Лондон не зможе втримати Шотландію проти її волі, - Стерджен

Фото: Нікола Стерджен (facebook.com/NicolaSturgeonSNP)

Единбург знову вимагатиме референдум про незалежність від Британії

Лідер Шотландської національної партії (SNP) Нікола Стерджен заявила, що Лондон не зможе утримувати Единбург у складі Сполученого Королівства проти його волі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC News.

За словами Стерджен, показник підтримки SNP на парламентських виборах (партія посіла 3 місце) дає їй мандат на проведення нового референдуму про незалежність Шотландії від Сполученого Королівства. Лідерка SNP заявила, що референдум відбудеться, попри заперечення прем'єр-міністра Бориса Джонсона.

"Якщо він (Джонсон - ред.) думає, що сказане ним "ні" закінчує цю історію, то він виявить, що він абсолютно, найвищою мірою не правий", - заявила вона.

Стерджен наголосила, що британський уряд не зможе утримувати Шотландію у складі Сполученого Королівства проти її волі.

"Ви не можете утримувати Шотландію в складі союзу проти її волі. Продовження існування Британії можливо лише на підставі згоди. Якщо Джонсон впевнений, що шотландці хочуть залишитися в складі Британії, то він повинен дати їм можливість висловитися щодо цього", - наголосила лідер SNP.

Нагадаємо, раніше лідер SNP Нікола Стерджен повідомляла про плани організувати новий референдум про незалежність Шотландії. Вона наголошувала, що SNP в разі успіху на виборах пошле "чіткий" сигнал про те, що референдум про незалежність потрібно провести в наступному році.

До цього Стерджен заявляла, що до 25 грудня звернеться до британського уряду з вимогою дати дозвіл на проведення референдуму про незалежність Шотландії.