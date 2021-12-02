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Байден вивчає питання бойкоту Олімпіади. Китай не запрошуватиме дипломатів США

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Вашингтон, Четвер 02 грудня 2021 00:30
Байден вивчає питання бойкоту Олімпіади. Китай не запрошуватиме дипломатів США Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Президент США Джо Байден вивчає питання щодо дипломатичного бойкоту Олімпійських ігор у Китаї. Водночас Пекін заявив, що не збирається запрошувати американських дипломатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Відзначається, що дипломатичний бойкот Ігор з боку західних країн може обговорюватися на зустрічі високого рівня між США і ЄС щодо Китаю, яка відбудеться в четвер.

Китай заявив, що не планує запрошувати американських політиків на зимову Олімпіаду. Повідомлення з'явилося після того, як президент США Джо Байден заявив, що він розглядає можливість дипломатичного бойкоту Олімпійських ігор.

Зусилля з боротьби з пандемією унеможливили запрошення великої кількості людей. Китай вважає, що успіх заходу ніяк не пов'язаний з присутністю деяких політиків із Заходу.

Нагадаємо, в кінці жовтня група американських сенаторів запропонувала бойкотувати Олімпіаду в Пекіні.

Крім того, раніше відбулася віртуальна зустріч Байдена з китайським лідером Сі Цзіньпіном. В ході бесіди йшлося про права людини та питання безпеки.

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