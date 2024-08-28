Британия опасается реакции США на публичное одобрение ударов Storm Shadow по РФ, - СМИ

Ракеты Storm Shadow могут поражать цели на расстоянии до 290 миль, избегая вражеских радаров. Это делает их эффективными для поражения военных целей на территории РФ, что неоднократно подчеркивал президент Украины Владимир Зеленский.

Отмечается, что Великобритания одобряет такое использование, но не спешит официально запрашивать разрешение США на сотрудничество, поскольку ракеты обычно используются вместе с секретными американскими системами, для чего требуется согласие Вашингтона.

Источники издания заявили, что в Белом доме выражают обеспокоенность по поводу использования Storm Shadow на территории России. По информации The Telegraph, это может "привести к эскалации конфликта". По этой причине Белый дом относится к этому шагу с осторожностью.

По информации источников в британском правительстве, несмотря на поддержку Украины, Лондон стремится избежать публичных конфликтов с США и сохранить союзнические отношения, соблюдая "консультативный подход" в переговорах с американской стороной.

Ракеты Storm Shadow

Storm Shadow – это британско-французская крылатая ракета большой дальности, предназначенная для поражения стратегических объектов противника. Она разработана для запуска с самолетов и способна поражать цели на расстоянии до 290 миль (около 460 км).

Эти ракеты известны своей точностью, способностью избегать вражеских радаров и проникать через защиту противника. Ракета оснащена мощной боеголовкой, которая может наносить значительный ущерб хорошо защищенным объектам, таким как бункеры, мосты и командные центры.

Украина получила эти ракеты от Великобритании, что позволило ей поражать важные военные объекты на расстоянии от линии фронта, включая цели на территории России.