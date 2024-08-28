Британія побоюється реакції США на публічне схвалення ударів Storm Shadow по РФ, - ЗМІ

Ракети Storm Shadow можуть вражати цілі на відстані до 290 миль, уникаючи ворожих радарів. Це робить їх ефективними для ураження військових цілей на території РФ, що неодноразово підкреслював президент України Володимир Зеленський.

Зазначається, що Великобританія схвалює таке використання, але не поспішає офіційно запитувати дозвіл США на співпрацю, оскільки ракети зазвичай використовуються разом із секретними американськими системами, для чого потрібна згода Вашингтона.

Джерела видання заявили, що у Білому домі висловлюють занепокоєння щодо використання Storm Shadow на території Росії. За інформацією The Telegraph, це може "призвести до ескалації конфлікту". З цієї причини Білий дім ставиться до цього кроку з обережністю.

За інформацією джерел у британському уряді, попри підтримку України, Лондон прагне уникнути публічних конфліктів зі США та зберегти союзницькі відносини, дотримуючись "консультативного підходу" в переговорах з американською стороною.

Ракети Storm Shadow

Storm Shadow - це британсько-французька крилата ракета великої дальності, призначена для ураження стратегічних об'єктів противника. Вона розроблена для запуску з літаків і здатна вражати цілі на відстані до 290 миль (близько 460 км).

Ці ракети відомі своєю точністю, здатністю уникати ворожих радарів і проникати через захист противника. Ракета оснащена потужною боєголовкою, яка може завдавати значної шкоди добре захищеним об'єктам, таким як бункери, мости та командні центри.

Україна отримала ці ракети від Великобританії, що дозволило їй вражати важливі військові об'єкти на значній відстані від лінії фронту, включаючи цілі на території Росії.