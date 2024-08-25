США и Британия передали Украине спутниковые снимки Курской области перед наступлением, - NYT

Украина незадолго до начала операции в Курской области (РФ) получила от США и Великобритании спутниковые снимки и другую информацию об этом регионе. Такие данные были предоставлены Киеву не для помощи в наступлении вглубь территории страны-агрессора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times .

Как рассказали чиновники американскому изданию, представленные сведения и кадры со спутника Курской области передавались Штатами и Британией украинской стороне, чтобы позволить командованию ВСУ лучше отслеживать российские подкрепления, которые могли атаковать.

По словам некоторых официальных лиц США, чем больше территории РФ на западной границе Украина будет пытаться взять под контроль, тем больше риск чрезмерного расширения линий поставок ВСУ и "зонтики ПВО".

Американские чиновники добавили, что наращивание сил ВСУ в Курской области якобы создает слабые места вдоль линии фронта на востоке Украины, особенно на Донбассе, где Силы обороны сталкиваются с интенсивными российскими атаками.

"Украина расширила линию фронта, что несет определенный риск, поскольку для удержания этой линии нужно больше личного состава и техники - что, в свою очередь, может истощить какой-то другой участок фронта или, вероятнее всего, уменьшить их существующие резервы", - высказал мнение аналитик британской разведывательной компании Janes Джеймс Рэндс.

Вместе с тем, американские военные говорят, что Украина своим наступлением в Курской области продемонстрировала, что умеет проводить "общевойсковой" маневр. Речь идет о синхронных атаках пехоты, бронетехники и артиллерии, пишет NYT.

Наступление ВСУ в Курской области

Напомним, с 6 августа украинские военные проводят операцию в российской Курской области. ВСУ взяли под контроль более 90 населенных пунктов в этом регионе и существенно пополнили "обменный фонд".

Как отметил 25 августа президент Владимир Зеленский, действия ВСУ в Курской области являются частью крупной военно-дипломатической операции.

Добавим, ранее появлялась информация, что часть российских войск в Курской области может оказаться в котле на одном из участков боевых действий.