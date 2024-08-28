Британия и Германия заключают новое оборонное соглашение по Украине

Великобритания и Германия заключают новое оборонное соглашение, в основе которого лежит помощь Украине. Две страны подтвердили обязательство поддерживать Украину столько, сколько будет нужно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в среду, 28 августа, прибыл в Берлин, где встретился с канцлером Германии Олафом Шольцом

Политики обсудили новый договор между двумя странами, в основе которого лежит оборонное соглашение по Украине.

На совместной пресс-конференции Стармер сказал, что новое соглашение расширяет большое оборонное сотрудничество между Великобританией и Германией, чтобы страны вместе "противостояли угрозам нестабильного мира".

"Это, конечно, означает общую решимость отстаивать безопасность нашего народа и более широкого европейского континента - и это начинается с нашей непреклонной поддержки Украины", - сказал премьер Британии.

По его словам, Британия и Германия как страны Европы, внесшие наибольший вклад в военные усилия Украины, и как страны с наибольшими затратами на оборону среди европейских стран НАТО, "слишком хорошо знают свое обязательство перед украинским народом, который воюет не только для того, чтобы защитить себя, но и для всех людей в Европе".

"Сегодня мы подтвердили наше обязательство поддерживать Украину столько, сколько будет нужно", - добавил Стармер.