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Британия опасается реакции США на публичное одобрение ударов Storm Shadow по РФ, - СМИ

Среда 28 августа 2024 15:25
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Британия опасается реакции США на публичное одобрение ударов Storm Shadow по РФ, - СМИ Фото: ракета Storm Shadow (Getty Images)
Автор: Нина Еланская

Великобритания поддерживает то, что Украина использует ракеты Storm Shadow для нанесения ударов по территории России. Однако из-за разногласий с США Лондон воздерживается от публичных призывов к их применению в рамках поражения военных объектов РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph .

Ракеты Storm Shadow могут поражать цели на расстоянии до 290 миль, избегая вражеских радаров. Это делает их эффективными для поражения военных целей на территории РФ, что неоднократно подчеркивал президент Украины Владимир Зеленский.

Отмечается, что Великобритания одобряет такое использование, но не спешит официально запрашивать разрешение США на сотрудничество, поскольку ракеты обычно используются вместе с секретными американскими системами, для чего требуется согласие Вашингтона.

Источники издания заявили, что в Белом доме выражают обеспокоенность по поводу использования Storm Shadow на территории России. По информации The Telegraph, это может "привести к эскалации конфликта". По этой причине Белый дом относится к этому шагу с осторожностью.

По информации источников в британском правительстве, несмотря на поддержку Украины, Лондон стремится избежать публичных конфликтов с США и сохранить союзнические отношения, соблюдая "консультативный подход" в переговорах с американской стороной.

Ракеты Storm Shadow

Storm Shadow – это британско-французская крылатая ракета большой дальности, предназначенная для поражения стратегических объектов противника. Она разработана для запуска с самолетов и способна поражать цели на расстоянии до 290 миль (около 460 км).

Эти ракеты известны своей точностью, способностью избегать вражеских радаров и проникать через защиту противника. Ракета оснащена мощной боеголовкой, которая может наносить значительный ущерб хорошо защищенным объектам, таким как бункеры, мосты и командные центры.

Украина получила эти ракеты от Великобритании, что позволило ей поражать важные военные объекты на расстоянии от линии фронта, включая цели на территории России.

Недавно стало известно, что Германия и Британия готовят новую оборону соглашения по Украине.

Издание NYT сообщало, что США и Великобритания предоставили Украине спутниковые снимки Курской области перед наступлением ВСУ. Однако источники издания отметили, что это было сделано ради лучшего отслеживания российских войск, которые могли атаковать украинские приграничные территории, а не для Курской операции.

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