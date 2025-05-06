Британия готовится к нападению России: The Telegraph раскрыло подробности секретного плана

Британия готовится к возможному нападению со стороны России, пересматривая старые планы обороны. Документы, содержащие стратегии для защиты страны, в частности на случай ракетных и кибернападений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph .

Великобритания обновляет свои планы на случай чрезвычайной ситуации, опасаясь прямого военного нападения со стороны России.

Источники The Telegraph сообщили, правительство страны поручило чиновникам пересмотреть секретный "план обороны страны", который не обновляли с 2005 года.

В документе говорится о действиях властей в первые дни после атаки, включая сценарии с ракетными ударами, ядерной угрозой или масштабными кибератаками.

Секретный план предусматривает меры по эвакуации правительства и королевской семьи в бункеры, координацию кризисного вещания, а также обеспечение непрерывной работы критической инфраструктуры - от транспорта до связи.

Отдельные министры выражают обеспокоенность относительно готовности страны к современной войне.

Издание пишет, что особую тревогу вызывает уязвимость Британии к ударам по газовым терминалам, АЭС, подводным кабелям и другим стратегическим объектам.

Правительству уже представили моделирование ситуации, при которой Россия одновременно прибегает к ракетному удару и кибератаке.

По официальным оценкам, подобное нападение может привести к значительным человеческим потерям и серьезным экономическим последствиям.

Документ остается засекреченным и вряд ли будет обнародован в ближайшие десятилетия.