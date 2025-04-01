В Британии с 1 июля заработает схема регистрации иностранного влияния (Firs) для государств, представляющих угрозу безопасности британских интересов. Младший министр безопасности Соединенного Королевства Дэн Джарвис заявил, что в эту схему будет включена и Россия.

"Россия представляет острую угрозу национальной безопасности Великобритании. В последние годы ее враждебные действия включали использование смертельного нервно-паралитического вещества в Солсбери, шпионаж, поджоги и кибератаки, в частности попытки взлома электронной почты британских парламентариев через фишинговые кампании. Кроме того, незаконное вторжение России в Украину четко демонстрирует ее намерения подорвать европейскую и глобальную безопасность", - заявил Джарвис.

В связи с этим все лица на территории Великобритании, которые работают на российское правительство, должны будут зарегистрироваться. Или им придется столкнуться с наказанием в виде пяти лет заключения.

По словам Джарвиса, любой, кто "выполняет действия в рамках договоренностей" с рядом российских государственных органов, в том числе с вооруженными силами, разведкой и главой государства, будет обязан зарегистрироваться в Firs.

"Мы также планируем включить в список несколько политических партий, которые контролируются Россией, в частности партию "Единая Россия"", - добавил Джарвис.

Схема Firs, которая изначально должна была заработать в 2024 году, была отложена новым правительством Лейбористской партии в августе. Однако, как сообщил министр, ее запуск состоится 1 июля.

Защита от России

Также ранее сообщалось, что Британия обяжет компании усилить киберзащиту после волны атак. Правительство Великобритании примет закон для усиления киберзащиты после волны атак со стороны России, Китая, Ирана и Северной Кореи.