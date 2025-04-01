Британія під загрозою тюрми вимагатиме реєстрації всіх, хто співпрацює з урядом Росії

Уряд Великої Британії зобов’яже всіх, хто працює на уряд Росії на території країни, зареєструватися. В іншому випадку їм загрожує тюремне ув’язнення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yahoo News.
У Британії з 1 липня запрацює схема реєстрації іноземного впливу (Firs) для держав, що становлять загрозу безпеці британських інтересів. Молодший міністр безпеки Сполученого Королівства Ден Джарвіс заявив, що до цієї схеми буде включена й Росія.
"Росія становить гостру загрозу національній безпеці Великої Британії. Останніми роками її ворожі дії включали використання смертельної нервово-паралітичної речовини в Солсбері, шпигунство, підпали та кібератаки, зокрема спроби зламу електронної пошти британських парламентарів через фішингові кампанії. Крім того, незаконне вторгнення Росії в Україну чітко демонструє її наміри підірвати європейську та глобальну безпеку", - заявив Джарвіс.
У зв'язку з цим усі особи на території Великої Британії, які працюють на російський уряд, повинні будуть зареєструватися. Або їм доведеться зіткнутися з покаранням у вигляді п’яти років ув’язнення.
За словами Джарвіса, будь-хто, хто "виконує дії в межах домовленостей" із низкою російських державних органів, зокрема зі збройними силами, розвідкою та главою держави, буде зобов’язаний зареєструватися в Firs.
"Ми також плануємо включити до списку кілька політичних партій, які контролюються Росією, зокрема партію "Єдина Росія"", - додав Джарвіс.
Схема Firs, яка спочатку мала запрацювати у 2024 році, була відкладена новим урядом Лейбористської партії в серпні. Однак, як повідомив міністр, її запуск відбудеться 1 липня.
Також раніше повідомлялося, що Британія зобов'яже компанії посилити кіберзахист після хвилі атак. Уряд Великої Британії ухвалить закон для посилення кіберзахисту після хвилі атак з боку Росії, Китаю, Ірану та Північної Кореї.
Нагадаємо, у лютому 2025 року Британія, Сполучені Штати та Австралія запровадили санкції проти російської компанії Zservers. У британському уряді та Мінфіні США повідомили, що компанія надавала підтримку хакерській групі LockBit у проведенні кібератак, щоб вимагати кошти.
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