Британия обяжет компании усилить киберзащиту после волны атак

Правительство Великобритании примет закон для усиления киберзащиты после волны атак со стороны России, Китая, Ирана и Северной Кореи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

В заявлении Министерства науки, инноваций и технологий, говорится, что под действие нового закона попадут около 1000 компаний. Речь идет о компаниях, которые предоставляют IT-услуги критически важной национальной инфраструктуре. Принятие закона ожидается до конца года.

"Попытки нарушить наш образ жизни и атаковать нашу цифровую экономику только набирают обороты, и мы не будем стоять в стороне, пока эти инциденты держат в заложниках наше будущее процветание", - заявил министр технологий Питер Кайл.

Законопроект о кибербезопасности и устойчивости рассматривается администрацией премьер-министра Кира Стармера в качестве приоритетного после серии атак. В том числе, после атаки прошлым летом на Synnovis - компанию-поставщика патологоанатомических услуг Национальной службе здравоохранения, что привело к тысячам отложенных медицинских визитов.

Bloomberg пишет, что данная атака парализовала больницы и клиники в Лондоне, в результате чего пострадали десятки пациентов. Это привело к долгосрочному или постоянному ущербу для их здоровья как минимум в двух случаях.

Помимо этого, в прошлом году Великобритания обвинила КНр во взломах Избирательной комиссии и системы выплаты заработной платы Министерства обороны. Однако Китай отрицал и то, и другое.

В Министерстве науки, инноваций и технологий добавили, что министры изучают дополнительные меры, которые позволят Питеру Кайлу поручить отдельным компаниям предпринять шаги по защите от взломов и угроз цепочкам поставок. Также будут предложены новые меры защиты для центров обработки данных.

По данным правительства, кибератаки обходятся экономике Британии примерно в 28 млрд долларов США в год, при этом за последние 12 месяцев 50% британских предприятий пострадали от нарушений или атак.