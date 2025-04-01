ua en ru
Вт, 01 апреля News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Британия под угрозой тюрьмы потребует регистрации всех, кто сотрудничает с правительством России

Вторник 01 апреля 2025 20:34
UA EN RU
Британия под угрозой тюрьмы потребует регистрации всех, кто сотрудничает с правительством России Фото: правительство Великобритании считает Россию угрозой (Getty Images)
Автор: Ірина Гайдук

Правительство Великобритании обяжет всех, кто работает на правительство России на территории страны, зарегистрироваться. В противном случае им грозит тюремное заключение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yahoo News.

В Британии с 1 июля заработает схема регистрации иностранного влияния (Firs) для государств, представляющих угрозу безопасности британских интересов. Младший министр безопасности Соединенного Королевства Дэн Джарвис заявил, что в эту схему будет включена и Россия.

"Россия представляет острую угрозу национальной безопасности Великобритании. В последние годы ее враждебные действия включали использование смертельного нервно-паралитического вещества в Солсбери, шпионаж, поджоги и кибератаки, в частности попытки взлома электронной почты британских парламентариев через фишинговые кампании. Кроме того, незаконное вторжение России в Украину четко демонстрирует ее намерения подорвать европейскую и глобальную безопасность", - заявил Джарвис.

В связи с этим все лица на территории Великобритании, которые работают на российское правительство, должны будут зарегистрироваться. Или им придется столкнуться с наказанием в виде пяти лет заключения.

По словам Джарвиса, любой, кто "выполняет действия в рамках договоренностей" с рядом российских государственных органов, в том числе с вооруженными силами, разведкой и главой государства, будет обязан зарегистрироваться в Firs.

"Мы также планируем включить в список несколько политических партий, которые контролируются Россией, в частности партию "Единая Россия"", - добавил Джарвис.

Схема Firs, которая изначально должна была заработать в 2024 году, была отложена новым правительством Лейбористской партии в августе. Однако, как сообщил министр, ее запуск состоится 1 июля.

Защита от России

Также ранее сообщалось, что Британия обяжет компании усилить киберзащиту после волны атак. Правительство Великобритании примет закон для усиления киберзащиты после волны атак со стороны России, Китая, Ирана и Северной Кореи.

Напомним, в феврале 2025 года Великобритания, Соединенные Штаты и Австралия ввели санкции против российской компании Zservers. В британском правительстве и Минфине США сообщили, что компания оказывала поддержку хакерской группе LockBit в проведении кибератак, чтобы требовать средства.

Подробнее об этом - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Великобритания
NEWS
Почему Россия впервые за месяцы не запускала "Шахеды": эксперт объяснил возможные причины
Почему Россия впервые за месяцы не запускала "Шахеды": эксперт объяснил возможные причины
DAILY
Удар для Путина. Чем опасны для Кремля пошлины Трампа на российскую нефть
Юрий Дощатов, Дмитрий Сидоров Удар для Путина. Чем опасны для Кремля пошлины Трампа на российскую нефть