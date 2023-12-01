Великобритания будет убеждать Германию продать 40 истребителей Typhoon Турции, - СМИ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TRT Haber .

Источники издания отмечают, что вопрос о покупке Анакрой самолетов Eurofighter был обсужден во время встречи министра национальной обороны Турции Яшара Гюлера с его британским коллегой.

По их данным, британцы заверили главу Минобороны восточной страны, что помогут убедить немцев в продаже самолетов. Турция намерена закупить 40 истребителей Typhoon последней версии – 20 на первом этапе и еще 20 позже.

Ранее Гулар сообщал, что Турция решает вопросы закупок Eurofighter Typhoon через Англию.

В ведомстве также отмечали, что эти Typhoon являются единственными самолетами, на которых сосредоточился Стамбул, поскольку процесс закупок и модернизации F16 продолжается.

Попытки Турции купить Typhoon

Стоит отметить, что 16 ноября Bloomberg сообщил, что канцлер Германии Олаф Шольц, скорее всего, заблокирует запрос турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана на покупку истребителей Eurofighter Typhoon из-за дипломатической напряженности между союзниками в НАТО.

Утверждается, что напряженность возникла из-за покупки Стамбулом систем ПВО в России, ее военной кампании против курдских сил в Сирии и задержки с ратификацией членства Швеции в НАТО.

Позже глава минобороны Турции заявил о попытке договориться о покупке истребителей у Германии через Испанию и Великобританию.