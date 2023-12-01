ua en ru
Пт, 01 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Великобритания будет убеждать Германию продать 40 истребителей Typhoon Турции, - СМИ

Пятница 01 декабря 2023 04:41
UA EN RU
Великобритания будет убеждать Германию продать 40 истребителей Typhoon Турции, - СМИ Фото: истребитель Eurofighter Typhoon (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Великобритания поможет Турции убедить Германию в продаже 40 истребителей Eurofighter Typhoon.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TRT Haber.

Источники издания отмечают, что вопрос о покупке Анакрой самолетов Eurofighter был обсужден во время встречи министра национальной обороны Турции Яшара Гюлера с его британским коллегой.

По их данным, британцы заверили главу Минобороны восточной страны, что помогут убедить немцев в продаже самолетов. Турция намерена закупить 40 истребителей Typhoon последней версии – 20 на первом этапе и еще 20 позже.

Ранее Гулар сообщал, что Турция решает вопросы закупок Eurofighter Typhoon через Англию.

В ведомстве также отмечали, что эти Typhoon являются единственными самолетами, на которых сосредоточился Стамбул, поскольку процесс закупок и модернизации F16 продолжается.

Попытки Турции купить Typhoon

Стоит отметить, что 16 ноября Bloomberg сообщил, что канцлер Германии Олаф Шольц, скорее всего, заблокирует запрос турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана на покупку истребителей Eurofighter Typhoon из-за дипломатической напряженности между союзниками в НАТО.

Утверждается, что напряженность возникла из-за покупки Стамбулом систем ПВО в России, ее военной кампании против курдских сил в Сирии и задержки с ратификацией членства Швеции в НАТО.

Позже глава минобороны Турции заявил о попытке договориться о покупке истребителей у Германии через Испанию и Великобританию.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Великобритания Турция
NEWS
Зеленский о деоккупации: Крым ждет, а с Донбассом будет очень сложно
Зеленский о деоккупации: Крым ждет, а с Донбассом будет очень сложно
DAILY
Экономить или печатать деньги? Почему Запад медлит с помощью Украине и какой у власти план "Б"
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Экономить или печатать деньги? Почему Запад медлит с помощью Украине и какой у власти план "Б"