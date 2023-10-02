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Британия перебросила в Польшу истребители Typhoon для охраны воздушного пространства

Фото: Британия перебросила в Польшу истребители Typhoon для охраны воздушного пространства (twitter.com/Poland_MOD)
Автор: Иван Носальский

Великобритания направила в Польшу истребители Typhoon. Они помогут охранять воздушное пространство страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Польши Мариуша Блащака в Twitter.

"Истребители Typhoon Королевских ВВС уже находятся в Польше. Британские летчики вместе с экипажами наших F-16 будут патрулировать воздушное пространство Польши", - рассказал Блащак. 

 

Фото: истребители Typhoon в Польше (twitter.com/Poland_MOD)

По его словам, переброска британских истребителей стала результатом переговоров с министром обороны Британии. 

Падение ракеты в Польше

Напомним, в прошлом году на территории Польши упали две ракеты, которые привели к гибели мирных жителей. Это произошло во время российского массированного удара по Украине. 

Варшава и Вашингтон допускали, что это были ракеты украинской ЗРК. Недавно эту версию "официально подтвердили" в польской генпрокуратуре

Также обломки ракеты в Польше находили и в этом году. Прокуратура начала расследование. 

 

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