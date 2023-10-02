Британія перекинула в Польщу винищувачі Typhoon для охорони повітряного простору

"Винищувачі Typhoon Королівських ВПС вже перебувають у Польщі. Британські льотчики разом з екіпажами наших F-16 патрулюватимуть повітряний простір Польщі", - розповів Блащак.

Фото: винищувачі Typhoon у Польщі (twitter.com/Poland_MOD)

За його словами, перекидання британських винищувачів стало результатом переговорів з міністром оборони Британії.

Падіння ракети у Польщі

Нагадаємо, минулого року на території Польщі впали дві ракети, що призвели до загибелі мирних жителів. Це сталося під час російського масованого удару по Україні.

Варшава та Вашингтон припускали, що це були ракети української ЗРК. Нещодавно цю версію "офіційно підтвердили" у польській генпрокуратурі.

Також уламки ракети у Польщі знаходили і цього року. Прокуратура розпочала розслідування.