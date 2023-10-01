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Британия перекинула в Польшу истребители Typhoon для защиты от агрессии РФ

Воскресенье 01 октября 2023 20:44
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Британия перекинула в Польшу истребители Typhoon для защиты от агрессии РФ Фото: Британия перекинула в Польшу истребители Typhoon для защиты от агрессии РФ (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Великобритания направила в Польшу многоцелевые истребители Typhoon для защиты от российской агрессии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Британии Гранта Шаппса, которого цитирует BBC.

Отметим, что Шаппс не назвал количество истребителей, опрокинувших в Польшу.

Typhoon

Eurofighter Typhoon - это двухдвигательный многоцелевой истребитель четвертого поколения. Его конструкция позволяет значительно повысить маневровость самолета на больших углах атаки и при полете со сверхзвуковой скоростью.

Такие самолеты могут использовать бомбы Paveway IV и EGBU-16. Это высокоточное оружие имеет канал для спутникового наведения в дополнение к наведению по лазерному лучу. Он также может поражать высокоточными бомбами по несколько наземных целей за один заход.

Весной в парламенте Британии предлагали поставлять Typhoon странам НАТО, которые согласятся передать Украине свои самолеты.

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