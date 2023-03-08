В Британии предлагают передавать странам НАТО Typhoon в обмен на истребители для Украины
В парламенте Великобритании предложили поставлять странам НАТО, которые согласятся передать Украине самолеты, свои истребители Typhoon.
Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Mirror, об этом заявил депутат от Консервативной партии Роберт Кортс.
Парламентарий уточнил, что передавать хотят снятые с вооружения самолеты Typhoon, которые уже не используются войсками Британии.
"Нельзя ли поставить их (Typhoon - ред.), если не непосредственно Украине, то одной из стран-партнеров, которая могла бы передать МиГ-19, Су-24 или какой-нибудь другой самолет, доступный во всем мире?", - подчеркнул он.
При этом бывший глава Минобороны Британии Марк Франсуа поддержал эту идею и напомнил, что на британской авиабазе "пылится" одна эскадрилья Typhoon.
По его словам, такое решение могло бы разблокировать поставку МиГ и F-16, которые действительно хотят получить украинцы.
"Вместо того, чтобы они пылились в ангаре, даже если их поставка займет некоторое время, почему бы нам не сделать политический сигнал, не предложить им шесть таких Typhoon, которые находятся в ангаре и никак не используются?", - добавил он.
Напомним, ранее глава Минобороны Украины Алексей Резников заявлял о своей уверенности в том, что партнеры предоставят нашей стране несколько типов истребителей.
Также мы писали, что, по словам посла Украины в Британии Вадима Пристайко, Лондон пытается создать прорывной момент в вопросе поставок истребителей Украине.
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