Британия передаст Украине еще 5 секретных систем Raven: что они могут

Великобритания уже передала Украине восемь зенитных систем Raven, которые сейчас успешно сбивают дроны типа Shahed. Еще пять таких установок готовятся к отправке, чтобы усилить украинскую ПВО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видео British Forces Broadcasting Service.
В Британии раскрыли детали о секретных зенитных системах, которые были переданы Украине. Как известно, система получила официальное название Raven (укр. Крук), хотя также используется обозначение Frankensam.
По данным British Forces Broadcasting Service, сам комплекс был разработан по идее Центра авиационных и космических войск Королевских ВС всего за 4 месяца, которые предложили использовать доступную базу Supercat HMT-600 для установки на нее авиационных ракет малой дальности ASRAAM.
Для создания этой системы специалисты Королевских ВС тесно сотрудничали с компанией MBDA UK, которая является разработчиком и производителем ракеты ASRAAM, а также с компанией Supercat, которая является производителем и разработчиком этого модульного автомобиля.
Впервые Raven попал в Украину весной 2023 года, и с того момента, как известно, система осуществила более 400 пусков ракет по целям типа беспилотников "Шахед" 136. Общая эффективность составила 70%.
На сегодня Великобритания уже передала Украине 8 таких систем, а еще 5 систем сейчас готовятся к отправке в Украину.
British Forces Broadcasting Service также рассказал, что обучение украинских операторов состояло из 40 военных, которые ознакомились с этой системой и после возвращения в Украину стали инструкторами для обучения других военных пользоваться ею.
Основным средством поражения воздушных целей в системе Raven является авиационная ракета ASRAAM. Она имеет общий вес 88 кг и способна развивать максимальную скорость до трех махов.
По оценкам ракета имеет эффективную дальность полета до 15 км при пуске с земли (25+ км при пуске с самолета), а ее боевая часть весом 10 кг обеспечивает поражение большинства воздушных целей - как беспилотников, так и боевых самолетов.
Как отметили в British Forces Broadcasting Service, из-за усиления атак на Украину, а также из-за осложнения поставок американских систем Patriot, британская система становится все более необходимой для обороны Украины от российских атак.
Напомним, что еще в начале года премьер-министр Британии Кир Стармер заявил, что Британия в течение нескольких недель передаст Украине больше артиллерии.
Также он говорил, что готовится поставка новой системы противовоздушной обороны.
Заметим, что Великобритания является одной из первых стран НАТО, которая поддержала Украину в начале полномасштабного вторжения России.
Позже Великобритания организовала обучение украинских военных, а также передала украинской армии военную технику, в частности танки, артиллерию, боевые машины и тому подобное.
Стоит добавить, что 16 января Стармер подписал с президентом Владимиром Зеленским историческое соглашение о 100-летнем партнерстве между странами.
Что предусматривает это соглашение - узнайте в материале РБК-Украина.
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