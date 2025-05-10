Британия передаст Украине еще 5 секретных систем Raven: что они могут

В Британии раскрыли детали о секретных зенитных системах, которые были переданы Украине. Как известно, система получила официальное название Raven (укр. Крук), хотя также используется обозначение Frankensam.

Что известно о Raven

По данным British Forces Broadcasting Service, сам комплекс был разработан по идее Центра авиационных и космических войск Королевских ВС всего за 4 месяца, которые предложили использовать доступную базу Supercat HMT-600 для установки на нее авиационных ракет малой дальности ASRAAM.

Для создания этой системы специалисты Королевских ВС тесно сотрудничали с компанией MBDA UK, которая является разработчиком и производителем ракеты ASRAAM, а также с компанией Supercat, которая является производителем и разработчиком этого модульного автомобиля.

Когда система Raven появилась в Украине

Впервые Raven попал в Украину весной 2023 года, и с того момента, как известно, система осуществила более 400 пусков ракет по целям типа беспилотников "Шахед" 136. Общая эффективность составила 70%.

На сегодня Великобритания уже передала Украине 8 таких систем, а еще 5 систем сейчас готовятся к отправке в Украину.

British Forces Broadcasting Service также рассказал, что обучение украинских операторов состояло из 40 военных, которые ознакомились с этой системой и после возвращения в Украину стали инструкторами для обучения других военных пользоваться ею.

Как работает ПВО Raven

Основным средством поражения воздушных целей в системе Raven является авиационная ракета ASRAAM. Она имеет общий вес 88 кг и способна развивать максимальную скорость до трех махов.

По оценкам ракета имеет эффективную дальность полета до 15 км при пуске с земли (25+ км при пуске с самолета), а ее боевая часть весом 10 кг обеспечивает поражение большинства воздушных целей - как беспилотников, так и боевых самолетов.

Как отметили в British Forces Broadcasting Service, из-за усиления атак на Украину, а также из-за осложнения поставок американских систем Patriot, британская система становится все более необходимой для обороны Украины от российских атак.