Британія передасть Україні ще 5 секретних систем Raven: що вони можуть

У Британії розкрили деталі про секретні зенітні системи, які були передані Україні. Як відомо, система отримала офіційну назву Raven (укр. Крук), хоча також використовується позначення Frankensam.

Що відомо про Raven

За даними British Forces Broadcasting Service, сам комплекс був розроблений за ідеєю Центру авіаційних та космічних військ Королівських ПС всього за 4 місяці, які запропонували використати доступну базу Supercat HMT-600 для встановлення на неї авіаційних ракет малої дальності ASRAAM.

Для створення цієї системи фахівці Королівських ПС тісно співпрацювали з компанією MBDA UK, яка є розробником та виробником ракети ASRAAM, а також з компанією Supercat, яка є виробником та розробником цього модульного автомобіля.

Коли система Raven з'явилась в Україні

Вперше Raven потрапив до України навесні 2023 року, і з того моменту, як відомо, система здійснила понад 400 пусків ракет по цілях типу безпілотників "Шахед" 136. Загальна ефективність склала 70%.

На сьогодні Британія вже передала Україні 8 таких систем, а ще 5 систем наразі готуються до віджправки в Україну.

British Forces Broadcasting Service також розповів, що навчання українських операторів складалося з 40 військових, які ознайомилися з цією системою та після повернення в Україну стали інструкторами для навчання інших військових користуватися нею.

Як працює ППО Raven

Основним засобом ураження повітряних цілей у системі Raven є авіаційна ракета ASRAAM. Вона має загальну вагу 88 кг і здатна розвивати максимальну швидкість до трьох махів.

За оцінками ракета має ефективну дальність польоту до 15 км при пуску з землі (25+ км при пуску з літака), а її бойова частина вагою 10 кг забезпечує ураження більшості повітряних цілей - як безпілотників, так і бойових літаків.

Як зауважили у British Forces Broadcasting Service, через посилення атак на Україну, а також через ускладнення постачання американських систем Patriot, британська система стає дедалі більш необхідною для оборони України від російських атак.