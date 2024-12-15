Британия находится в "дипломатическом контакте" с повстанцами в Сирии, - глава МИД

Как пишет издание, министр сделал соответствующее заявление объявив, что Британия выделит 50 млн фунтов стерлингов в качестве международной помощи сирийцам в "час нужды".

"ХТШ ("Хайят Тахрир аш-Шам" - ред.) остается запрещенной организацией, но мы можем поддерживать дипломатические контакты, и поэтому у нас есть дипломатические контакты, как и следовало ожидать", - сказал он, отвечая на вопрос, контактировало ли правительство с повстанческой группировкой.

Лэмми также добавил, что Британия хочет видеть "представительное и инклюзивное правительство" в Сирии, которое будет управлять страной. Кроме того, он пояснил еще ряд целей, почему между сторонами есть дипломатический контакт.

"Мы хотим, чтобы запасы химического оружия были надежно защищены и не применялись. И мы хотим гарантировать, что насилие не будет продолжаться. И поэтому по всем этим причинам, используя все имеющиеся у нас каналы, в том числе дипломатические и, конечно, разведывательные, мы стремимся бороться с ХТШ там, где это необходимо", - резюмировал он.