Британія перебуває в "дипломатичному контакті" з повстанцями в Сирії, - глава МЗС

Як пише видання, міністр зробив відповідну заяву, оголосивши, що Британія виділить 50 млн фунтів стерлінгів як міжнародну допомогу сирійцям у "час потреби".

"ХТШ ("Хайят Тахрір аш-Шам" - ред.) залишається забороненою організацією, але ми можемо підтримувати дипломатичні контакти, і тому ми маємо дипломатичні контакти, як і слід було очікувати", - сказав він, відповідаючи на запитання, чи контактував уряд з повстанським угрупованням.

Леммі також додав, що Британія хоче бачити "представницький та інклюзивний уряд" у Сирії, який керуватиме країною. Крім того, він пояснив ще низку цілей, чому між сторонами є дипломатичний контакт.

"Ми хочемо, щоб запаси хімічної зброї були надійно захищені і не застосовувалися. І ми хочемо гарантувати, що насильство не триватиме. І тому з усіх цих причин, використовуючи всі наявні в нас канали, зокрема дипломатичні і, звичайно, розвідувальні, ми прагнемо мати справу з ХТШ там, де це необхідно", - резюмував він.