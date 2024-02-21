Канада готова выделить средства на доставку десятков тысяч снарядов в Украину, - СМИ

Канада планирует предоставить средства на инициативу Чехии по доставке большого количества артиллерийских снарядов в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBC News .

По информации источников издания, правительство Канады может выделить до 30 миллионов долларов на реализацию плана по доставке артснарядов в Украину, который был предложен на открытии Мюнхенской конференции по безопасности президентом Чехии Петром Павелом.

Ранее министр обороны Канады Билл Блэр рассказывал, что его страна вела переговоры с чехами, но не стал раскрывать деталей.

"Я заключил меморандум о взаимопонимании с одним из наших европейских союзников, Чешской Республикой, относительно возможного приобретения боеприпасов, которые сейчас находятся у них на вооружении, что позволит нам... быстрее предоставить их Украине, пока мы наращиваем собственное производство", - отмечал он.

Что предложила Чехия

Напомним, в субботу, 17 февраля, президент Чехии Петр Павел в ходе Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что его страна нашла для Украины 800 тысяч снарядов - полмиллиона единиц боеприпасов калибра 155 миллиметров и 300 000 единиц боеприпасов калибра 122 миллиметра.

По его словам, снаряды могут доставить в Украину в считанные недели, если Чехия сможет заручиться финансированием в США, Германии, Швеции и других странах.

Откуда именно Украине хотят поставить снаряды - Павел не раскрыл.