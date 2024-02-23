ua en ru
Пт, 23 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Испания готовит новый пакет военной помощи Украине. В него войдут боеприпасы

Пятница 23 февраля 2024 22:15
UA EN RU
Испания готовит новый пакет военной помощи Украине. В него войдут боеприпасы Архивное фото: глава МИД Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Испания готовится передать Украине новую военную помощь, которая будет включать боеприпасы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу МИД Украины Дмитрия Кулебу.

"Во время нашей встречи я поблагодарил Хосе Мануэля Альбареса за поддержку и солидарность Испании с Украиной", - говорится в заявлении.

По словам Кулебы, Испания подготовит новый пакет военной помощи для Украины, который будет включать боеприпасы.

Министры также обсудили "формулу мира" и Глобальный саммит мира в Швейцарии. Они согласились с тем, что вступление Украины в ЕС идет по плану.

Дефицит снарядов

Украинские защитники испытывают дефицит артиллерийских снарядов, что прямо влияет на ситуацию на фронте. В частности, недавно украинским защитникам пришлось отступить из Авдеевки на фоне очень сложной ситуации вокруг города.

После этого министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не потерял бы Авдеевку, если бы союзники вовремя передали артиллерийские снаряды.

Ранее военный эксперт, бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев рассказал в комментарии РБК-Украина, как Украине решить проблему нехватки снарядов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Испания Война в Украине
NEWS
Уже второй. ВСУ сбили над Азовским морем еще один российский А-50
Уже второй. ВСУ сбили над Азовским морем еще один российский А-50
DAILY
Блокада границы с Польшей: как Киев и Варшава планируют остановить протесты фермеров
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Блокада границы с Польшей: как Киев и Варшава планируют остановить протесты фермеров