США стурбовані нападами на активістів та НАБУ в Києві
У посольстві США заявили про неприйнятність таких інцидентів
У Сполучених Штатах Америки стурбовані нападами у вівторок, 17 липня, на активістів та Національне антикорупційне бюро в Україні. Про це заявило посольство США у Києві у Twitter.
"Ми глибоко стурбовані сьогоднішніми нападами на громадянське суспільство та НАБУ. Тітушки, що залякують реформаторів, та неефективна реакція поліції є неприйнятними в сучасному демократичному суспільстві", - йдеться у заяві.
Ми глибоко стурбовані сьогоднішніми нападами на громадянське суспільство та @nab_ukr Тітушки, що залякують реформаторів, та неефективна реакція поліції, є неприйнятними в сучасному демократичному суспільстві. @Shabunin— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) July 17, 2018
Нагадаємо, поліція відкрила кримінальне провадження за фактом нападу на будівлю НАБУ 17 липня групи невідомих.
Поліція встановила, що біля будівлі НАБУ було 30 людей. Частина з них зайшли до громадської приймальні відомства, пошкодивши при цьому вхідні двері. Крім того, правопорушники пошкодили фарбою зовнішні ролети будівлі та камери відеоспостереження.
Також у вівторок вранці біля будівлі Спеціальної антикорупційної прокуратури було вчинено насильство щодо активістів, які вимагали відставки керівника САП Назара Холодницького.