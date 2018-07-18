США стурбовані нападами на активістів та НАБУ в Києві

Новини Політика 18.07.2018 - 01:26
Фото: посольство США в Киеве (U.S. Embassy Kyiv Ukraine)
Фото: посольство США в Киеве (U.S. Embassy Kyiv Ukraine)

У посольстві США заявили про неприйнятність таких інцидентів

У Сполучених Штатах Америки стурбовані нападами у вівторок, 17 липня, на активістів та Національне антикорупційне бюро в Україні. Про це заявило посольство США у Києві у Twitter.

"Ми глибоко стурбовані сьогоднішніми нападами на громадянське суспільство та НАБУ. Тітушки, що залякують реформаторів, та неефективна реакція поліції є неприйнятними в сучасному демократичному суспільстві", - йдеться у заяві.

Нагадаємо, поліція відкрила кримінальне провадження за фактом нападу на будівлю НАБУ 17 липня групи невідомих.

Поліція встановила, що біля будівлі НАБУ було 30 людей. Частина з них зайшли до громадської приймальні відомства, пошкодивши при цьому вхідні двері. Крім того, правопорушники пошкодили фарбою зовнішні ролети будівлі та камери відеоспостереження.

Також у вівторок вранці біля будівлі Спеціальної антикорупційної прокуратури було вчинено насильство щодо активістів, які вимагали відставки керівника САП Назара Холодницького.

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Теги:  Сполучені Штати Америки,  НАБУ,  нападение  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС