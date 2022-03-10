RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Британія стурбована можливим застосуванням Росією хімічної зброї в Україні

Автор: Валерія Поліщук

Міністр закордонних справ Великої Британії Ліз трас заявила, що Британія дуже стурбована можливим застосуванням Росією хімічної зброї в Україні. При цьому вона попередила, що застосування хімічної зброї президентом Росії Володимиром Путіним буде серйозною помилкою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Ми дуже стурбовані потенційним застосуванням хімічної зброї. Ми вже бачили, як Росія використовувала цю зброю в конфліктних ситуаціях, але це буде серйозною помилкою з боку Росії, яка додасться до серйозних помилок, вже скоєних Путіним", - заявила міністр.

Раніше міністра Збройних сил Великобританії Джеймса хіпі запитали, чи може застосування хімічної зброї перейти "червону межу", через яку в конфлікт втягнулися члени НАТО.

"Я не думаю, що зараз корисно брати на себе будь-які тверді зобов'язання щодо того, де проходить ця "червона риса", але я думаю, що президент Путін повинен чітко усвідомити, що коли інші країни використовували хімічну зброю, це викликало міжнародну реакцію", - сказав він.

При цьому він порадив Путіну терміново задуматися про те, що сталося з іншими країнами, де вони застосовували хімічну зброю.

Нагадаємо, раніше глава МЗС РФ Сергій Лавров висловився про ймовірність початку ядерної війни.

Крім того, в МВС України заявили, що Росія під час військових дій в Сирії застосовувала хімічну зброю, тому загроза для України зберігається.

Війна Росії проти України триває п'ятнадцятий день. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Хімічна зброяВеликобританіяВійна Росії проти України