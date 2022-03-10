Британія стурбована можливим застосуванням Росією хімічної зброї в Україні

"Ми дуже стурбовані потенційним застосуванням хімічної зброї. Ми вже бачили, як Росія використовувала цю зброю в конфліктних ситуаціях, але це буде серйозною помилкою з боку Росії, яка додасться до серйозних помилок, вже скоєних Путіним", - заявила міністр.

Раніше міністра Збройних сил Великобританії Джеймса хіпі запитали, чи може застосування хімічної зброї перейти "червону межу", через яку в конфлікт втягнулися члени НАТО.

"Я не думаю, що зараз корисно брати на себе будь-які тверді зобов'язання щодо того, де проходить ця "червона риса", але я думаю, що президент Путін повинен чітко усвідомити, що коли інші країни використовували хімічну зброю, це викликало міжнародну реакцію", - сказав він.

При цьому він порадив Путіну терміново задуматися про те, що сталося з іншими країнами, де вони застосовували хімічну зброю.