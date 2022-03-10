"Я не вірю та не хочу вірити": Лавров про ймовірність початку ядерної війни

Голова міністерства закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров оцінив ймовірність початку ядерної війни. Заявив, що він у це не вірить.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Лаврова під час брифінгу.

"Я не хочу в це вірити та не вірю", - заявив Лавров.