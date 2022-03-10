"Я не вірю та не хочу вірити": Лавров про ймовірність початку ядерної війни
Фото: голова МЗС Росії Сергій Лавров (Getty Images)
Голова міністерства закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров оцінив ймовірність початку ядерної війни. Заявив, що він у це не вірить.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Лаврова під час брифінгу.
"Я не хочу в це вірити та не вірю", - заявив Лавров.
Нагадаємо, РБК-Україна також писало про те, що Лавров оцінив можливість зустрічі президентів України та Російської Федерації Володимира Зеленського та Володимира Путіна.
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