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МВС про можливість хімічної атаки Росії: ми вже нічому не можемо дивуватися

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Четвер 10 березня 2022 13:43
МВС про можливість хімічної атаки Росії: ми вже нічому не можемо дивуватися Фото: радник глави МВС Вадим Денисенко (investigator)
Автор: Анна Шиканова

Росія під час військових дій у Сирії застосовувала хімічну зброю і звинуватила потім у цьому сирійських бойовиків. Тому, загроза для України також зберігається.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова радника міністра МВС Вадима Денисенка в ефірі ТБ.

"Ми всі пам'ятаємо історію Сирії, коли Росія використовувала хімічну зброю, розповідаючи, що це сирійські бойовики. Дуже добре, що про це британська розвідка почала вже говорити", - сказав Денисенко.

Він підкреслив, що весь світ повинен про це говорити активно, оскільки рівень божевілля у РФ настільки високий, що вже нічому не варто дивуватися.

"Важливо, щоб про це у світі почали говорити активно, як про можливу хімічну атаку з боку РФ. Бо рівень божевілля цих людей настільки високий, що ми вже нічому не можемо дивуватися, особливо, після того, що вони творили на ЧАЕС", - сказав радник міністра МВС.

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Хімічна зброя Війна Росії проти України
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