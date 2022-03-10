UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Британия обеспокоена возможным применением Россией химического оружия в Украине

Автор: Валерия Полищук

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что Британия очень обеспокоена возможным применением Россией химического оружия в Украине. При этом она предупредила, что применение химического оружия президентом России Владимиром Путиным будет серьезной ошибкой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Мы очень обеспокоены потенциальным применением химического оружия. Мы уже видели, как Россия использовала это оружие в конфликтных ситуациях, но это будет серьезной ошибкой со стороны России, которая добавится к серьезным ошибкам, уже совершенным Путиным", - заявила министр.

Ранее министра вооруженных сил Великобритании Джеймса Хиппи спросили, может ли применение химического оружия перейти "красную черту", из-за которой в конфликт втянулись члены НАТО.

"Я не думаю, что сейчас полезно брать на себя какие-либо твердые обязательства относительно того, где проходит эта "красная черта", но я думаю, что президент Путин должен четко осознать, что когда другие страны использовали химическое оружие, это вызвало международную реакцию", - сказал он.

При этом он посоветовал Путину срочно задуматься о том, что произошло с другими странами, где они применяли химическое оружие.

Напомним, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров высказался о вероятности начала ядерной войны.

Кроме того, в МВД Украины заявили, что Россия во время военных действий в Сирии применяла химическое оружие, поэтому угроза для Украины сохраняется.

Война России против Украины продолжается пятнадцатый день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Химическое оружиеВеликобританияВойна России против Украины