Британия обеспокоена возможным применением Россией химического оружия в Украине

"Мы очень обеспокоены потенциальным применением химического оружия. Мы уже видели, как Россия использовала это оружие в конфликтных ситуациях, но это будет серьезной ошибкой со стороны России, которая добавится к серьезным ошибкам, уже совершенным Путиным", - заявила министр.

Ранее министра вооруженных сил Великобритании Джеймса Хиппи спросили, может ли применение химического оружия перейти "красную черту", из-за которой в конфликт втянулись члены НАТО.

"Я не думаю, что сейчас полезно брать на себя какие-либо твердые обязательства относительно того, где проходит эта "красная черта", но я думаю, что президент Путин должен четко осознать, что когда другие страны использовали химическое оружие, это вызвало международную реакцию", - сказал он.

При этом он посоветовал Путину срочно задуматься о том, что произошло с другими странами, где они применяли химическое оружие.