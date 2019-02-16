Британія назвала умову поліпшення відносин з РФ

Британія вимагає від Росії "обрати інший шлях"

На встрече в рамках Мюнхенской конференции по безопасности британский министр Алан Дункан назвал условие улучшения отношений с Россией. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД Британии.

Сообщается, что британский министр международного развития Алан Дункан провел встречу с первым замглавы МИД России Владимиром Титовым. Дункан отметил, что у сторон "есть глубокие разногласия".

"Российское государство должно выбрать другой путь и действовать в качестве ответственного международного партнера, прежде чем могут произойти изменения в наших отношениях с Россией", - подчеркнул он.

Он также добавил, что Москва должна прекратить дестабилизацию Украины и преследовать ЛГБТ-сообщество в Чечне.

Напомним, ранее глава MI-6 Алекс Янгер предупредил об угрозе со стороны российских спецслужб, в частности Главного разведывательного управления (ГРУ), и заявил о готовности дать жесткий ответ.

Кроме того, министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон отметил, что Российская Федерация остается основной угрозой безопасности в Европе.